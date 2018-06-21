حددنا مسرب أسئلة الامتحان الأول ولا تأثير على الأجواء

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأربعاء، من خنشلة، عن توقيف الشخص الذي قام بتسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا، في اليوم الأول، من طرف مصالح الأمن، وهو الآن رهن التحقيق، نافية بعد ذلك أن يكون العمل قد أثر على أجواء الامتحان التي أكدت أنها تجري في هدوء تام، عبر تراب الوطن.

الوزيرة التي خصصت مساء الأربعاء، زيارتها لولاية خنشلة، بفتح أظرفة امتحان التربية الإسلامية، للفترة المسائية، لليوم الأول، من مقتن صالح جبايلي بخنشلة، كشفت أن الشخص الذي قام بتسريب اختبار الفترة الصباحية، بولاية تبسة، كان قد قام بذلك بعد أن عادت الانترنت، التي تم قطعها بنحو ساعة ونصف، من بداية الامتحان، وهو الوقت الذي كان فيه المترشحون في حجرات الامتحان، مؤكدة أن الأمر، لم يؤثر بذلك على سيرها الطبيعي والعادي، لأجواء البكالوريا، وخلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الولاية، أكدت أيضا، بعد اعترافها بالنتائج الإيجابية التي حققها القطاع بالولاية، أن الموسم الدراسي القادم، سيكون لتكوين المفتشين والأساتذة، من أجل السير بخطوات أكبر نحو تعميم الرقمنة، وإدخال الأمازيغية في مختلف مدارس ولايات الوطن.