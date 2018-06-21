وزارة الدفاع الوطني تصدر بيانا بخصوص إمتحانات شهادة الباكالوريا "جوان 2018"

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، عن اتخاذ جملة من التدابير اللوجيستيكية والتقنية والتنظيمية، لضمان توفير الظروف الملائمة لتحضير وإجراء امتحانات الباكالوريا عبر كامل التراب الوطني.

وقال البيان أنه تم وضع خطة عمل تشمل جميع الجوانب، عبر تسخير جميع الوسائل الجوية العسكرية لتوزيع مواضيع الامتحانات إلى مختلف المراكز المعنية، وكذا نقل أجوبة الممتحنين نحو مراكز التصحيح من خلال مرافقة أمنية.

كما سخرت وزارة الدفاع الوطني، و في إطار مساهمتها في التأمين والسير الحسن لامتحانات البكالوريا "دورة 2018″"، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية، جميع الوسائل التقنية الملائمة من أجل ضمان المراقبة الإلكترونية لجميع وسائل الاتصال، المؤطرة من طرف مورد بشري مؤهل، بهدف التصدي لكل محاولات تسريب مواضيع الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا بدعم من خلية يقظة دائمة على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية والمكافحة ضد المخالفات المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

واتخذت وزارة الدفاع الوطني إجراءات صارمة ستبقى سارية المفعول طيلة فترة إجراء الامتحانات وكذا عملية التصحيح لهذه الدورة 2018، يؤكد البيان.