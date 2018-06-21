ما هو مصير زيارة "بابا الفاتيكان" الى الجزائر ؟

قرر أساقفة الجزائر بالإتفاق مع سفير الفاتيكان بتأجيل مقترحهم المتعلق " بتطويب جثامين رهبان تبحيرين الى جانب اثني عشر آخرين قتلوا في الجزائر بين عامي 1994 و 1996 " بكنيسة وهران و ذلك بسبب " تأخر تنظيمي" .

وقال أسقف وهران المطران جان بول فيسكو حسب ما نقلته عنه صحيفة "لاكروا" الفرنسية ان تظيم إحتفالية التطويب خريف هذا العام "بات امر غير واقعي" في حين ان " اختيار تطويب الرهبان في الجزائر العاصمة أمر منطقي ، لكنه أكثر تعقيدا".

و في أواخر أفريل الماضي ، كان سفير الجزائر في روما، عبد الحميد سنوسي بريكسي قد صرح ان الجزائر قد أعلنت" موافقتها على زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني الذي سيشرف بنفسه على إحتفالية التطويب " معتبرا ان الزيارة "تحمل طابعًا إنسانيًا ومتسامحًا " في حين لم يعلق الفاتيكان على الخبر لحد الساعة .