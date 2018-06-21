محمد السادس يقترح على الرئيس بوتفليقة الترشح المشترك لتنظيم "مونديال 2030"

أفادت تقارير إخبارية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس اقترح على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وبحسب موقع "le 360" الإلكتروني المغربي فقد جاء ذلك في رسالة من محمد السادس إلى بوتفليقة، كشف عنها سفير المغرب في الجزائر، حسن عبد الخالق، خلال حوار جمعه أمس بقناة البلاد.

وقال السفير المغربي بالجزائر إن الملك محمد السادس وجه رسالة لبوتفليقة، "عبر فيها عن صادق الشكر والامتنان لتصويت الجزائر لصالح الملف المغربي لاستضافة كأس العام 2026". وقال إن هذا الموقف الجزائري "يعكس قيم الشهامة والصدق والوفاء الذي يتحلى بها بوتفليقة، ويعكس في نفس الوقت عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين".

موقع "le 360" الإلكتروني المغربي، قال (الخميس) إن السفير المغربي كشف له عن جزء من محتوى الرسالة، لم يكشف عنه في حواره مع قناة البلاد، إذ تضمنت أيضا إمكانية الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

ويعتبر هذا الاقتراح المغربي تطوراً لافتاً في العلاقات بين البلدين.

والأسبوع الماضي، فاز الملف الثلاثي (الأمريكي، والمكسيكي، والكندي)، باستضافة كأس العام لكرة القدم 2026، أمام الملف المغربي.

وحصل الملف الثلاثي على 134 صوتا مقابل حصول الملف المغربي على 65 صوتا.

تجدر الإشارة إلى أن دولا خليجيه مثل السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى الأردن ولبنان والعراق، صوتت ضد المغرب، بحسب نتائج التصويت التي أعلنها الفيفا، فيما فضلت باقي الدول العربية الأخرى، بينها الجزائر، دعم الملف المغربي.