(فيديو) متسول داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية

رصدت مشاهد صورت داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية موقفا غريبا وشاذا، حيث ظهر رجل وهو يتسول من ركاب الرحلة ويجمع منهم الصدقات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مقطع الفيديو صوّره أحد الركاب داخل طائرة للخطوط القطرية أثناء استعداها للإقلاع من مطار الدوحة في رحلة إلى مدينة شيراز الإيرانية.

ويظهر في المشهد رجل، قيل إنه إيراني، يرتدي عمامة، ويقف في ممر صالون الطائرة حاملا كيسا وهو يتسول من الركاب.

و تدخلت المضيفة لوقف هذا التصرف الغريب، وليجلس الراكب على مقعده قبيل الإقلاع بحسب القواعد المعروفة، إلا أن الأمر لم ينته بسهولة وظل الرجل مصرا على جمع "الحسنات" من الركاب، فيما انضم أحد أفراد الطاقم ومضيفة أخرى إلى محاولات إقناع "المتسول الجوي" بوقف نشاطه والجلوس في مقعده وربط حزام الأمان.