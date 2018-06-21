الأمن الوطني يدعو المصطافين للتبليغ عن التجاوزات في الشواطئ

دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين الجزائريين إلى المساهمة في الحد من التجاوزات التي تحدث في المناطق السياحية الساحلية من خلال التبليغ عن أي ظاهرة غير عادية تمس حقوق المصطافين لا سيما في الشواطئ.

ودعا مدير الأمن العمومي ومراقب الشرطة، نايلي عيسى، في تصريح للإذاعة الوطنية، المصطافين للتبليغ عن التجاوزات في الشواطئ وعدم السكوت عنها، وكذا التقدم لمصالح الامن من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة للقضاء على هذه الظواهر السلبية.

واوضح نايلي أن هناك مسير على رأس كل شاطئ وهو من يستقبل الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات، مشيرا الى ان على المواطن أن يساهم في مواجهة محاولات استغلال الشواطئ بطريقة غير شرعية والتجاوزات التي تطال المصطافين.

من جهة اخرى أكد المتحدث أنه تم تهيئة المطارات لاستقبال الجزائريين المقيمين في الخارج عبر تدعيم التشكيل الامني العامل في هذه الحدود من اجل استقبال تدفق المسافرين بشكل أحسن وهو ما تم أيضا في الحدود البرية والبحرية، مؤكدا أن هناك فرق شرطية خاصة تعمل على مستوى البواخر للتقليل من مدة اجراءات المراقبة في الموانئ المتعلقة بوثائق المسافرين وعائلاتهم والسيارات التي يقودونها.