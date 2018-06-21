الجيش يعثر على ترسانة أسلحة قرب الحدود مع مالي

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح الخميس، إثر عملية بحث وتمشيط قرب الحدود الجزائرية المالية بأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن المخبأ يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر، بندقية رشاشة من نوع (FMPK)، بندقية رشاشة من نوع (FMDP)، 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 3 بنادق تكرارية، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، بندقية من نوع ماس، (55) قذيفة خاصة بمدفع هاون عيار 82 ملم، (20) حشوة خاصة بمدفع هاون عيار 82 ملم، (17) مخزن خاص بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، (02) مخزني ذخيرة للبندقية ماس، (03) أشرطة ذخيرة للرشاش FMPK، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ (4501) طلقة من مختلف العيارات.

وذكر البيان أن العملية “تمت في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل اليقظة الدائمة لقواتنا المسلحة، وتضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد”.