“زطشي” يُهاجم “روراوة” بطريقته الخاصة!!

لم يُفوت رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، فُرصة الجمعية الإنتخابية للرابطة، من أجل مُهاجمة سلفه، محمد روراوة.وقال الرجل الأول في مبنى دالي براهيم خلال كلمته لأعضاء الجمعية العامة :”أنتم ستختارون رئيس الرابطة بنفسكم ولن يُفرض عليكم”.

وواصل :”بداية من نهار اليوم لا أحد سيقول بأن رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، موضوع ومفروض من طرف رئيس الفاف”.

وجات هذه الجملة، كرسالة مُباشرة لمحمد روراوة، الذي كان مُعارضوه يؤكدون، بأن رئيس الرابطة السابق، محفوظ قرباج، كان يعمل تحت إمرته.

ويقوم، خير الدين زطشي ومنذ الجمعية العامة الأخيرة لـ”الفاف” بتوجيه سهامه مُباشرة نحو “الحاج”، منتقدا طريقة عمله في السنوات الماضية.