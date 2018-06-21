مدوار رئيسا جديدا للرابطة المحترفة لكرة القدم

إنتخبت الجمعية الإنتخابية للرابطة المحترفة لكرة القدم، ظهيرة اليوم الخميس، عبد الكريم مدوار رئيسا جديدا خلفا للديريكتوار المسيّر.وتحصل الناطق الرسمي لفريق جمعية الشلف على غالبية أصوات أعضاء الرابطة المحترفة بـ 19 صوتا متفوقا على منافسيه المورو الذي حصل بدوره على 6 أصوات فقط.

بينما حصل رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي مراد لحو على 4 أصوات، اما أعراب فقد حصل على 7 أصوات.