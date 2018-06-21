هل تراجعت اتصالات الجزائر عن حجب الانترنت!؟

تفاجأ الجزائريون اليوم بالإبقاء على الربط بالأنترنت في ثاني ايام إمتحانات شهادة البكالوريا.

فعلى عكس ما كان متوقعا، لم تقم اتصالات الجزائر بحجب الانترنت في اليوم الثاني من بكالوريا دورة جوان 2018، حيث أن التدفق ظل مستمرا إلى غاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس بشكل عادي.

وكان من المقرر حجب الانترنت اليوم الخميس بداية من الساعة 8:30 صباحًا حتى 9:30 صباحًا ومن الساعة 3 عصرًا حتى 4 عصرًا، وفقا للبيان السابق لاتصالات الجزائر.

ولحد الساعة لم تعط وزارتي التربية الوطنية و وزارة البريد و المواصلات اي تفسيرا لتواصل تدفق الانترنت في اليوم الثاني من امتحانات شهادة البكالوريا، رغم القرار المتخذ من الوزارتين بحجبها طيلة أيام الامتحان.