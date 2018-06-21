قطار ثاني من نوع ”كوراديا” يدخل حيز الخدمة على خط الجزائر – وهران

أعلنت المديرية الجهوية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لوهران، اليوم الخميس، عن دخول قطار ثاني من نوع ”كوراديا” يربط بين مدينتي وهران والجزائر حيز الخدمة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وحسب ذات المديرية، فقد قام القطار الجديد بأول رحلة له السبت المنصرم تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي إطلاق الرحلة الثانية اليومية لقطار”كوراديا” ليخفف الضغط على القطار الأول من نفس النوع الذي يربط بين الباهية والعاصمة, والذي دخل حيز الخدمة في مارس المنصرم وأصبح الوسيلة المفضلة لكثير من المسافرين للتنقل بين المدينتين بالنظر إلى وسائل الراحة التي يضمنها.

وكانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اقتنت قرابة 20 قطارا من نوع ”كوراديا” حيث استلمت لحد الآن أربعة منها على أن يكتمل العدد قبل 2020، وفق ما كان قد صرح به في السابق مسؤولو الشركة الذين أكدوا أن هذا الاستثمار المهم يدخل ضمن “استراتيجية عصرنة المؤسسة التي تسعى لتقديم خدمات أفضل لزبائنها”.

وبإطلاق قطار ”كوراديا” الثاني بين وهران والجزائر, يرتفع عدد الرحلات اليومية المبرمجة بين المدينتين إلى ست, حيث وفضلا عن الرحلتين اللتين تنطلقان على الساعتين 00ر8 و00ر15، تم الاحتفاظ برحلتي الساعتين 00ر6 و00ر12 واللتين تأخذان وقتا أطول باعتبار أنهما قطاريهما يتوقفان في كامل المحطات, خلافا لرحلتي الساعتين 00ر10 و00ر17 اللتين تم إضافتهما مؤخرا واللتين تضمنان التنقل بين وهران والجزائر في ظرف خمس ساعات ويتوقف قطاراهما في محطة الشلف فقط.

وهي ذات المحطة التي يتوقف فيها فقط قطار ”كوراديا” الذي ينجز رحلته غالبا في ظرف أربع ساعات ونصف, في انتظار الانتهاء من أشغال تحديث خط السكك الحديدية الذي سيمسح مستقبلا لهذا النوع من القطار من قطع المسافة بين وهران والجزائر في ظرف ثلاث ساعات.

وفي انتظار ذلك، تجري بمحطة وهران الجهوية حاليا أشغال انجاز محطة للخطوط الطويلة, حيث تقترب تلك الأشغال من الانتهاء, لتفتح أبوابها خلال الأسابيع القليلة المقبلة, على غرار ما كان عليه الأمر في مارس المنصرم بمحطة الجزائر العاصمة ”آغا” التي تدعمت بمحطة خاصة بالخطوط الطويلة.