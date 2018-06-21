اليوم الخميس 21 جوان أطول يوم في السنة

من كل عاميوافق اليوم الـ 21 من شهر جوان من كل عام، بدء فصل الصيف رسميا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهو كذلك أطول أيام السنة.

ويعرف هذا اليوم بموعد الإنقلاب الصيفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية حسب الحسابات الفلكية، ويحدث حينما تكون الشمس عمودية عند الظهر على المناطق الواقعة في مدار السرطان حيث ينعدم الظل فيها.

ويتزامن الانقلاب الشمسي هذا اليوم مع أقصر ليلة في العام، وفيها لا تنزل الشمس بعد مغيبها تحت الأفق كثيرا كما في ليالي الأشهر السابقة.