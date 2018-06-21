قضية "كوكايين وهران" .. ماذا قال أويحيى؟!

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، خلال اشرافه اليوم على افتتاح دورة المجلس الوطني لـ "الأرندي"، أنّ الجزائر تدفع ضريبة قاسية نتيجة لتمسكها بمبادئها ورفضها التدخل في قراراتها السيادية.

وأشار أويحيى إلى أن الجزائر التي تصدت بشراسة لمؤامرة الربيع العربي، هي اليوم محل استهداف جديد عن طريق المخدرات.

ورأى مراقبون أن حديث أويحيى عن استهداف الجزائر بالمخدرات، هو تلميح مباشر لقضية 07 قناطير من الكوكايين التي تم حجزها بميناء وهران مؤخرا.

وأثنى أويحيى في هذا السياق على المجهودات الجبّارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوات الجيش الوطني الشعبي، ضد كل من يتربص بالجزائر وأمنها واستقرارها.