ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة بداية من السبت

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، الخميس، من ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة يومي السبت والأحد القادمين.

ونشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيها، جاء فيه أنه يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة في المناطق الساحلية، و40 درجة في الولايات الداخلية، بينما يتوقع أن تتراوح ما بين 39 و46 درجة في المناطق الجنوبية.

ودعت المصالح المواطنين إلى تفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، وكذا تجنب الخروج خلال أوقات الذروة خاصة بالنسبة للمسنين والأطفال والمرضى.