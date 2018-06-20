نوير:" لقاءنا ضد الجزائر في المونديال أيقظنا ولن نتزعزع مرة ثانية "

تحدث قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني الحارس مانويل نوير اليوم في الندوة الصحفية التي عقدها للتحدث على خسارة "المانشافت" الأحد الفارط أمام المكسيك.

في مستهل مشوارها في نهائيات كأس العالم 2018، واعتبر تلك المباراة مماثلة التي جمعته برفقة زملائه أمام الجزائر قبل 4 سنوات من الآن في "مونديال" البرازيل موضحا: "لقد اجتمعنا منذ قليل مع كامل أعضاء المنتخب وتحدثنا كثيرا لأجل استخلاص الأشياء التي يجب أن نقوم بها أفضل في مبارياتنا القادمة. يجب أن نقول كل شيء في الوجه ولا نخفي أي شيء وهذا أمر يدخل ضمن عملنا".

وفي سياق كلامه، أضاف حارس بايرن ميونيخ قائلا: "مباراة الجزائر قبل 4 سنوات من الآن كانت تجربة سيئة لكنها أيقظتنا. لم يسبق وأن تكلمنا مثلما فعلنا وقتها. الشوط الأول من مباراتنا أمام المكسيك ذكرتني بمباراة الجزائر. كل شيء ممكن حيث أن اللاعبين مركزون وعازمون على دخول المباريات القادمة بأكثر قوة. لسنا بحاجة أن يتم زعزعتنا لمرة ثانية. نحن متفائلون لأجل بلوغ النهائي ومتأكدون أننا سنفوز أمام السويد وكوريا الجنوبية لو نمنح كل شيء فوق الميدان".".