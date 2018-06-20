العرب أول المغادرين

ترسم اليوم الأربعاء إقصاء ثلاثة منتخبات عربية من الدور الأول لكأس العالم 2018، لتكون أول المغادرين للمونديال من أصل 32 منتخبا.

وكان المغرب أول منتخب يفقد حظوظه في العبور إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم في كرة القدم 2018، بخسارته بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب هدافي مونديال روسيا، حيث لم يشفع الآداء القوي لزملاء بن عطية من تجنب الخروج المبكر بعد تسجيلهم للهزيمة الثانية تواليا بعد الخسارة القاسية ضد إيران.

وفي المجموعة الأولى لم يستطع منتخب السعودية الصمود أمام الأوروغواي رغم تحسن الآداء، حيث سجل هزيمته الثانية بهدف نظيف، وهو ما رسم إقصائه رفقة المنتخب المصري الذي كان يتشبث بأمل ضئيل جدا في حال فوز السعودية على الاوروغواي.

وبلغة الأرقام سجل العرب سبعة هزائم في سبع لقاءات حتى الآن، وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما لم تستطع المنتخبات العربية تسجيل سوى هدفين وعن طريق ضربتي جزاء، وهو ما يرشح المشاركة العربية في مونديال روسيا لتكون من بين الأسوء إلا إذا انتفض المنتخب التونسي في المقابلة القادمة التي ستجمعه ببلجيكا.