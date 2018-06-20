تونس: رفضنا استقبال مسافرين كان هدفهم “الحرقة”

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن السلطات رفضت استقبال مسافرين إلى تونس، لمنع تحول البلاد إلى معبر للهجرة غير الشرعية، وقد منعت الأحد الماضي تونس 70 مغربيا قادمين من الجزائر من الهبوط في مطار قرطاج الدولي.

ومعلقا على ذلك، قال المسؤول في الداخلية التونسية، في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية: “هناك أناس أرادوا أن ينزلوا إلى تونس والهاجس الوحيد لهم هو الهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن “هؤلاء لم تكن معهم أمتعة كافية للمكوث في تونس، ولو ليومين، ولم تكن معهم أموال”.

وشدد الزعق على أنه “ليس هناك أي إشكال مع الأشقاء المغاربة.. وهذا الإجراء دارج ومعمول به منذ مدة”، مضيفا: “في إطار حماية هؤلاء الشباب، ومنع أن تصبح تونس معبرا للهجرة السرية، تم التحرّي في جملة (عدد) من الوافدين، ثم السماح لجزء منهم بالدخول، وكانت هناك شكوك في بعضهم لذا تم إرجاعهم”.

وغرق مركب يقل 180 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية في مدينة صفاقس جنوب البلاد، بداية الشهر الجاري، وتم إنقاذ 68 منهم، وانتشال 84 جثة، وفق حصيلة رسمية.

وأفادت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة، مؤخرا، بأن السلطات المحلية أوقفت نحو 20 ألف مهاجر غير شرعي خلال سبع سنوات. وفي سياق آخر، أوقف حراس الحدود التونسيون، 3 جزائريين بمنطقة فريانة من ولاية القصرين، حاولوا عبور الحدود بين البلدين بطريقة غير شرعية.

وقالت الداخلية التونسية، أمس، إنه تم “استعمال الطلق الناري في الفضاء بعد أن رفض الجزائريون الثلاثة التوقف وحاولوا الفرار... وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم”.