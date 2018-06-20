ليستر يرفع من شروطه المالية

رفعت إدارة نادي ليستر سيتي الانجليزي من شروطها المالية لتسريح الدولي الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي حسب ما تداولته الصحافة البريطانية اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "ميرور" أن القرار يأتي بعدما اتفقت إدارة "الثعالب" مع وسط ميدان نادي نورويتش سيتي جايمس ماديسون، والذي سيخلف محرز في منصب وسط الميدان الهجومي.

وحسب المصدر فإن قدوم ماديسون إلى تشكيلة "الفوكسز" رفع من قيمة محرز، بعدما كان مقررا ان يتم انتقاله إلى "السيتي" بمبلغ 75 مليون أورو واستقدام مهاجم مانشستر سيتي المعار إلى غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) باتريك روبرتس صاحب الـ21 عاما إلى ليستر.

في نفس الوقت، طالب ناديا ليفربول وتوتنهام بخدمات اللاعب الجزائري والذي ينتهي عقده مع ليستر سيتي في 2020.

ورفضت إدارة ليستر أربعة عروض من نظيرتها لمانشستر سيتي، آخرها قدر بقيمة 74 مليون اورو مع منحها لاعبا إضافيا وهو ما دفع ادارة "السيتيزن" للانسحاب من الصفقة في آخر لحظة قبل نهاية فترة "الميركاتو" الشتوي.