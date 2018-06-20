مصر تنافس الجزائر على خاليلوزيتش ورونار

تحت وطأة الضغوط الإعلامية، قرر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تجديد عقد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بعد خروجه من الدور الأول لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

عقد أبوريدة اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في روسيا بعد الخسارة من منتخبها 1-3 وتم خلاله الاتفاق على توجيه الشكر إلى كوبر وعدم تمديد العقد الذي ينتهي بلقاء مصر والسعودية.

وشهدت الجلسة طرح أسماء من بينها الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني الحالي للمنتخب الأسترالي، وكذلك البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والذي يملك خبرات إفريقية كبيرة إلى جانب هيرفي رونار المدير الفني لمنتخب المغرب حالياً في حال رحيله.

ومعلوم أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) هو الآخر بقيادة خير الدين زطشي، وضع الثنائي خاليلوزيتش ورونار ضمن قائمة موسعة من المدربين المرشحين لخلافة رابح ماجر على رأس العارضة الفنية لـ”الخضر”، يأتي هذا رغم أن الأخير لا يزال متشبثا بمنصبه ويرفض الاستقالة رفقة مساعديه جمال مناد ومزيان ايغيل.