(فيديو) مشجعو المغرب ينتشلون العلم الاسرائيلي من مشجع في مباراتهم ضد البرتغال

تداول نشطاء مباشرة عقب مبارة المغرب - البرتغال فيديو يظهر مشجعي المغرب وهم يحاولون انتشال علم إسرائيل من مشجع كان يجلس بالمدرجات الخاصة بالجماهير المغربية.

للإشارة فإن المنتخب المغربي خسر بصفر مقابل واحد في المباراة التي جمعته مساء اليوم الأربعاء بنظيره البرتغالي، في حين أجمعت الجماهير العربية على مواقع التواصل على الأداء المشرف والقوي للفريق المغربي.