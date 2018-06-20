وزارة الصحة تنصح باتخاذ احتياطات للوقاية من موجة الحر

وزارة الصحة تنصح باتخاذ احتياطات للوقاية من موجة الحر
قدمت وزارة الصحة عدة نصائح للمواطنين من أجل وقاية الفئات الأكثر تضررا من موجة الحر على غرار الرضع و الأطفال الصغار والأشخاص المسنين و المصابين بالأمراض المزمنة مذكرة بالاحتياطات الواجب اتخاذها والمتمثلة في تفادي الخروج خلال الساعات التي تشتد فيها درجة الحرارة “إلا عند الضرورة فقط” كما تنصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و تفادي البقاء مطولا تحت أشعة الشمس.
كما دعت الوزارة إلى تناول كميات كبيرة من الماء مع تفادي تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر و الكافيين و كذا إغلاق النوافذ و ستائر واجهات السكنات المقابلة لأشعة الشمس وإبقاءها مغلقة عندما تتجاوز درجة الحرارة المسجلة خارج المنازل تلك المسجلة بداخلها و عدم القيام بنشاطات خارجية (رياضة و بستنة وأعمال اليدوية) مع الاستحمام عدة مرات في اليوم.

القراءة من الجزائر 24

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