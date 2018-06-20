وزارة الصحة تنصح باتخاذ احتياطات للوقاية من موجة الحر

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح للمواطنين من أجل وقاية الفئات الأكثر تضررا من موجة الحر على غرار الرضع و الأطفال الصغار والأشخاص المسنين و المصابين بالأمراض المزمنة مذكرة بالاحتياطات الواجب اتخاذها والمتمثلة في تفادي الخروج خلال الساعات التي تشتد فيها درجة الحرارة “إلا عند الضرورة فقط” كما تنصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و تفادي البقاء مطولا تحت أشعة الشمس.

كما دعت الوزارة إلى تناول كميات كبيرة من الماء مع تفادي تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر و الكافيين و كذا إغلاق النوافذ و ستائر واجهات السكنات المقابلة لأشعة الشمس وإبقاءها مغلقة عندما تتجاوز درجة الحرارة المسجلة خارج المنازل تلك المسجلة بداخلها و عدم القيام بنشاطات خارجية (رياضة و بستنة وأعمال اليدوية) مع الاستحمام عدة مرات في اليوم.

القراءة من الجزائر 24