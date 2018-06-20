هكذا فعل أنصار منتخب السنيغال بعد فوز “أسود تيرانغا”

قام أنصار منتخب السنيغال بِسلوك جدير بِالإشادة، بعد نهاية مباراة “أسود تيرانغا” وبولونيا مساء الثلاثاء الماضي، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2018 بِروسيا.

وفضّل المشجّعون السنيغاليون عدم مغادرة ملعب “أوتكريتي أرينا” بِالعاصمة الروسية موسكو، بعد نهاية مباراة منتخب بلادهم والمنافس البولوني، لِينهمكوا في تنظيف المدرجات. كما تُظهره صور شريط الفيديو في الرابط الإلكتروني أدناه.

Quand les supporters sénégalais nettoient les tribunes après la rencontre face à la Pologne.

????pic.twitter.com/aGpZmkpUSX — Senegal Football?? (@SenegalFootball) 19 juin 2018



وعلّق بعضهم من أصحاب “الألسن السليطة” على هذا السلوك، بأن أنصار منتخب السنيغال يحاولون استعطاف سلطات روسيا، بُغية الإقامة الدائمة في بلاد “الدب القطبي”. وقال آخرون إن التنظيف جاء بعد فوز السنيغال (2-1) على بولونيا، في إشارة إلى غياب هذا السلوك لو خسرت “أسود تيرانغا”. بينما علّق طرف ثالث مُتسائلا عن سبب عدم مشاهدة مثل هذه السلوكات “الحضارية” في ملاعب القارة السمراء، حيث الشغب والشعوذة والموسيقى المزعجة (أبواق الفوفوزيلا) و...

ويهدف منتخب السنيغال لِتحقيق مكسب طيّب في مونديال روسيا 2018، ضمن ثاني مشاركة له في كأس العالم. ولِم لا تكرار إنجاز نسخة اليابان وكوريا الجنوبية 2002، حينما بلغ زملاء الحاجي ضيوف الدور ربع النهائي.