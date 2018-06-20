ليفربول يريد محرز لتعويض فشل صفقة فقير !!

أشارت مصادر إعلامية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي عاد للتفكير في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز.وهذا لتعويض فشل “الليفر” في ضم الفرنسي نبيل فقير من صفوف نادي ليون، الذي لن يلتحق بكتيبة المدرب يورغن كلوب.

كما دحثت بعض المصادر أن تعاقد ليفربول مع نجم ليستر سيتي شيء رائع، وسيساعد النادي في جلب نقاط أي مباراة.

يذكر أن آخر التقارير أن نادي مانشستر سيتي بدأ يتراجع عن التعاقد مع محرز وهذا بسبب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها مع جانب ليستر.