العرب يشيدون بـ “الجزائر” بعد خسارة “مصر” !!

أدت خسارة المنتخب المصري وإقصائه من مونديال روسيا إلى إشعال مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أن الجميع استحضر الجزائر في كل “تغريدة”.وراح البعض يؤكد أن المنتخب الجزائري فقط من يستحق المشاركة في المونديال.

أما البعض الآخر فقد وصف الخضر بـ “فخر العرب”، وهم الذين رفعوا رؤوس العرب في مونديال البرازيل.

أما المنتخب المصري ومع النجم “محمد صلاح”، فقد فشلوا في التأهل للدور الثاني بل سجّلوا هدفا وحيدا في مبارتين فقط.