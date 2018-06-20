متابعة شابة قضائيا بسبب نشر أسئلة البيام

تم تحديد هوية فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً ومتابعتها قضائيا لنشرها أسئلة امتحان شهادة التعليم المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي في البويرة بعد بضع دقائق من بدء الامتحان, حسب ما علم به من خلية الاتصال لأمن الولاية. ويتعلق الأمر --استنادا للمصدر-- ب "فتاة (ب س) متهمة بنشر مواضيع الفيزياء والتكنولوجيا على شبكة التواصل الاجتماعي بعد ثمانية (08) دقائق من بدء امتحانات شهادة التعليم المتوسط في البويرة بقصد التشويش على المرشحين و دفعهم إلى الغش". وتم إجراء تحقيق لتحديد هوية هذه الفتاة, كما تم تحويل ملفها القضائي إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة, حسب المصدر الأمني.