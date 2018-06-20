بند غريب يجبر بورتو على بيع براهيمي

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية عن أن نادي بورتو يخطط لبيع نجمه الجزائري ياسين براهيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب عدم رغبته في دفع تعويضات لشركة “دوايان ماناجمنت” ّ التي تشترك معه في ملكية اللاعب.

وينص عقد الشراكة بين بورتو وشركة “دوايان” على قيام بطل الدوري البرتغالي بدفع تعويضات في حدود 10 ملايين يورو، حال مغادرة النجم الجزائري للفريق في الصيف القادم، وهو تاريخ نهاية عقده.

وكانت تقارير صحفية برتغالية كشفت في وقت سابق عن وجود رغبة من عديد الأندية الأوروبية في التعاقد مع الجناح الجزائري، أبرزهم روما وإيفرتون.

وبرز براهيمي بانتظام مع فريقه من خلال مردوده الرائع في الموسم المنصرم، حيث أسهم في 22 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 49 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.

ومنذ انتقاله لبورتو في عام 2014، شارك براهيمي في 166 مباراة سجل خلالها 41 هدفا وقدّم 34 تمريرة حاسمة.