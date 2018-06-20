هل انتشر موضوع إمتحان اللغة العربية على مواقع التواصل الإجتماعي رغم "قطع الانترنت"..!!؟

اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في تصريح للصحافة عن تداول موضوع اللغة العربية لباكالوريا 2018، على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مباشرة بعد عودة الانترنت، مؤكدة فتح تحقيق بشأنه لكشف المسؤول عن التسريبات.

وبهذا تكون وزارة التربية الوطنية قد نجحت في منع تسريب موضوع أول امتحان لشهادة الباكلوريا دورة 2018، في الساعة الأولى، عكس ماكان عليه الأمر في دورات الباكالوريا في السنوات الماضية.

وبهذا الشأن أكدت الوزيرة بأن تفشي ظاهرة الغش لم يترك لها خيار سوى قطع خدمة الانترنت، مبرزة بأنه قد تم إبلاغ جميع المؤسسات الاقتصادية مسبقا بهذا الاجراء.

وحسب مصادر فلم يتم تسجيل أي تسريبات في إمتحان اللغة العربية المبرمج هذا الصباح، حيث شهد الإمتحان ظروفا ملائمة وسط إجراءات أمنية مشدّدة.