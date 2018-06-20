7 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم 7 إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم الأربعاء، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فيتعلق الأمر بكل من:

1- “قاسمي بلخير”، المدعو”الشيباني”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.

2- “غدير ابراهيم الهادي”، المدعو”سلمان”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010.

3- “علوان محمد”، المدعو”آدم”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

4- “بن أحمد أحمد”، المدعو”محمد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

5- “علوان علي”، المدعو”غالي”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.

6- “ناجي يحي”، المدعو”أبو عمر”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

7- “زواري بشير”، المدعو” علي”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

وأضاف نفس المصدر العملية مكنت أيضا من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و11 مخزن ذخيرة مملوء.