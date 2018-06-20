7 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست
سّلم 7 إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم الأربعاء، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فيتعلق الأمر بكل من:
1- “قاسمي بلخير”، المدعو”الشيباني”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008.
2- “غدير ابراهيم الهادي”، المدعو”سلمان”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010.
3- “علوان محمد”، المدعو”آدم”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.
4- “بن أحمد أحمد”، المدعو”محمد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.
5- “علوان علي”، المدعو”غالي”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011.
6- “ناجي يحي”، المدعو”أبو عمر”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.
7- “زواري بشير”، المدعو” علي”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.
وأضاف نفس المصدر العملية مكنت أيضا من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و11 مخزن ذخيرة مملوء.
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