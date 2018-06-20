المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل يستقبل السفير البريطاني باري لوين

استقبل المدير العام للاذاعة الجزائرية السيد شعبان لوناكل هذا الاربعاء ، السفير البريطاني بالجزائر باري لوين، بمقر الاذاعة الجزائرية.

وتطرق السيد شعبان لوناكل والسفير البريطاني باري لوين إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مؤسسة الاذاعة الوطنية والمؤسسات الاعلامية البريطانية في عدة مجالات لاسيما التكوين وتبادل الخبرات.

وقام السفير البريطاني بزيارة مجاملة إلى مقر إذاعة الشباب "جيل أف أم "بالعاصمة ، حيث تلقى شروحات عن سير العمل بقاعات التحرير واستوديو البث المباشر ، كما طاف بمختلف هياكل الاذاعة الوطنية.