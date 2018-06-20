هل يتفادى “سوداني” مواجهة فريق صهيوني؟

قد يُواجه اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني وفريقه دينامو زغرب الكرواتي، المُنافس نادي هبوعيل بئر السبع الصهيوني.

ويُمكن أن يحدث ذلك في الـ 24 أو الـ 25 من جويلية المقبل، ذهابا داخل القواعد. والـ 31 من نفس الشهر أو الفاتح من أوت القادم، إيابا بعيدا عن الديار. ضمن إطار الدور التصفوي الثاني من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ولكن إذا كان دينامو زغرب معفى من خوض الدور التصفوي الأوّل، فإن هبوعيل بئر السبع يلعب نفس الدور ذاته مع المُنافس فلورا تالين من إستونيا. ما يعني أن النادي الصهيوني مُلزم بِتجاوز عقبة فريق فلورا تالين، للتباري مع مُمثّل الكرة الكرواتية.

ومازال المهاجم العربي هلال سوداني (30 سنة) مرتبط مع دينامو زغرب الكرواتي بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2020.

وإذا لم يُغيّر العربي هلال سوداني الأجواء هذه الصائفة، فقد يقتفي إبن الشلف أثر مواطنه المدافع رفيق حليش، الذي رفض مواجهة فريق صهيوني، لمّا كان يرتدي زيّ نادي أكاديميكا كويمبرا البرتغالي، في فترة ما بين 2012 و2014. وتحجّج حليش – آنذاك – بِمشكل الإصابة.