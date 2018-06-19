حصاد الجولة الأولى: زلزال.. طلب زواج.. سيجار مارادونا.. ودموع مؤثرة

تشهد منافسات كأس العالم منذ بدايتها عام 1930، العديد من اللقطات البارزة والمثيرة والتي ظهرت جليًا خلال أولى جولات المونديال الحالي، والذي يشارك به 32 منتخبًا.

طرد خارج كأس العالم

كانت اللقطة الأبرز هي استبعاد اللاعب نيكولا كالينيتش، مهاجم منتخب كرواتيا، وإي سي ميلان الإيطالي من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم في روسيا بعد رفضه النزول كبديل في مباراة نيجيريا، والتي انتهت بفوز كرواتيا بثنائية نظيفة.

وكان القرار الذي اتخذه «داليتش» المدير الفني لـمنتخب كرواتيا، جاء بسبب رفض المهاجم ذي الـ30 عاماً الاشتراك في مباراة نيجيريا، بدلاً من ماندزوكيتش مهاجم يوفينتوس الإيطالي، في الدقائق الخمس الأخيرة، بسبب شعوره بألم بحسب وصف اللاعب للجهاز الفني.

لفتة طيبة

قام لاعبو منتخب الدنمارك باستئجار طائرة خاصة لزميلهم يوناس كنودسين للسفر من روسيا إلى وطنه لرؤية ابنته المولودة حديثاً.

وقرر لاعبو الدنمارك استئجار الطائرة حتى يتمكن اللاعب من رؤية ابنته، وذلك بعد الانتصار الذي حققه المنتخب في أولى مبارياته بالمونديال، السبت الماضي، أمام بيرو، بعدما أصبح أباً يوم الثلاثاء الماضي أثناء تواجده في المعسكر بروسيا.

وأكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، حصول كنودسين على إذن من المدير الفني للمنتخب «آجي هاريدي» للتغيب عن مران أمس، ومن المتوقع أن يعود اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب.

ويحتل المنتخب الدنماركي صدارة الترتيب في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع فرنسا صاحب نفس عدد النقاط، فيما يحتل أستراليا وبيرو المركزين الثالث والرابع.

هدف وزلزال

كشف معهد لرصد الزلازل في المكسيك أن هدف المنتخب المكسيكي في شباك ألمانيا أمس الأحد في أولى مباريات الفريقين في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أحدث زلزالًا اصطناعيًا صغيرًا في العاصمة مكسيكو سيتي.

وطبقًا لما أفاد به معهد الأبحاث الجيولوجية والجوية في المكسيك، حدثت الهزة بسبب القفزات الكبيرة التي قامت بها الجماهير بعد الهدف الذي سجله هيرفينج لوزانو في مرمى ألمانيا.

وقال المعهد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على أقل تقدير استشعر جهازا رصد وجود هزة في المدينة».

وفازت المكسيك على ألمانيا، بطلة العالم «1-صفر».. في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

وأقامت الجماهير المكسيكية احتفالات صاخبة في مكسيكو سيتي وموسكو على حد سواء ابتهاجًا بهذا الانتصار التاريخي.

فوز من نوع آخر للمكسيك

عرض مشجع مكسيكي يدعى خوسيه سالفيدار، على رفيقته باولينا هرنانديز الزواج وذلك أمام آلاف من المشجعين، في خضم الاحتفال بفوز منتخب بلاده على ألمانيا حاملة اللقب بهدف دون رد في كأس العالم بروسيا 2018.

وقال سالفيدار: «قبل عامين أخبرتها، إما أن أبقى في المكسيك لأعرض عليك الزواج أو أن أذهب إلى روسيا لمتابعة المكسيك وهي تفوز بالمونديال، كان حدساً والآن أنا سعيد مع زوجتي المستقبلية».

وفي نهاية اللقاء الذي أقيم في موسكو، توجه الزوجان إلى نصب ملاك الاستقلال ووسط آلاف المشجعين الذين تجمعوا للاحتفال بالفوز، جلس خوسيه على ركبته وعرض على باولينا الزواج ووافقت.

وكان خوسيه وباولينا يرتديان قميص المنتخب وجذبا انتباه المشجعين المحتشدين لدى هتافهما "سنتزوج"

سيجار مارادونا

كسر الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، قواعد وقوانين ملاعب كرة القدم في روسيا بمنع التدخين بها نسبة لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

والتقطت عدسات المصورين الصحفيين صورة لمارادونا وهو يدخن «السيجار»، أثناء مشاهدته لمباراة منتخب الأرجنتين أمام أيسلندا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقام مارادونا بتقديم اعتذاره عما بدر منه، قائلاً إنه كان يومًا صعبًا للأرجنتينيين، كان هناك الكثير من التوتر، في أول ظهور للتانجو في كأس العالم، على حد تعبيره.

وتابع: «كل شخص لديه طريقته في الشعور بالأشياء، بصراحة لم أكن أعلم أن التدخين ممنوع في الملاعب، أعتذر للجميع وللاتحاد، دعونا ندعم شبابنا أكثر من أي وقت مضى».

وكان الفيفا قد أصدر قرارًا بمنع التدخين في ملاعب مونديال 2018.

عن صحيفة "اس ارابيا".