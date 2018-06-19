دعوة إلى إنشاء مجلس أمن للاتحاد الأوروبي

دعت ألمانيا وفرنسا في بيان مشترك عقب لقاء المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لعدد من الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي منها تشيكل مجلس أمن خاص به.

وقال البيان، الذي تبناه الزعيمان الألماني والفرنسي بعد قمتهما في قصر ميزيبيرغ شمال شرق ألمانيا: "إننا في حاجة إلى حوار أوروبي حول تشكيل أطر جديدة، على سبيل المثال مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي، من أجل خلق فرص لتعاون أوثق خلال اتخاذ القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي وفي المنتديات الخارجية". كما دعا البيان إلى التفكير في آليات قد تتيح استخدام القرارات المتخذة من قبل دول الاتحاد الأوروبي بصورة أكثر فعالية خاصة في مجال السياسة الخارجية والأمن.