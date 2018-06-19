مونديال 2030: مبادرة تونسية لترشيح ملف مغاربي

أطلق رياض جعيدان، البرلماني التونسي، مبادرة للمطالبة بترشح بلاد المغرب العربي، تونس والمغرب والجزائر، بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 بعدما فشلت المغرب وحدها في استضافة المونديال للمرة الخامسة.

صحيفة "الشروق" التونسية أكدت أن فشل المغرب في الفوز بالاستضافة قد أنعش مبادرات إحياء المشروع المغاربي المعطل منذ 3 عقود، موضحة أن البرلماني جعيدان وجه نداء لحكومات دول المغرب العربي يدعوها فيها إلى تقديم ملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، لتكون حظوظ شمال إفريقيا وافرة وقادرة على احتضان هذه الفعالية.

البرلماني قال، خلال تصريحاته للصحيفة: "تونس والمغرب والجزائر تمتلك منتخبات قوية، وتونس والمغرب سبق لهما احتضان منافسات دولية، ويمكن إشراك موريتانيا وليبيا في الملف لكسب دعم كتلة شمال إفريقيا، مع أن موريتانيا ضعيفة الإمكانيات المادية وكذلك ليبيا التي تعاني من تدهور الوضع الأمني والسياسي فيها.

"الفكرة بإمكانها أن تتعزز بمبادرات شبانية ونخبوية وسياسية لإحياء مشروع اتحاد المغرب العربي، خاصة وأن ملف استضافة مونديال2030 سيواجه منافسين من العيار الثقيل، في ظل رغبة الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي في التقدم بملف مشترك".