فيديو: مدرب سوسطارة الجديد يقع في المحظور.. “الجزائر جزء من فرنسا “!!

وقع المدرب الفرنسي الجديد لفريق إتحاد العاصمة “تيري فروجي” في المحظور بعدما صرّح خلال ندوته الصحفية الأولى أن الجزائر جزء من فرنسا.ونشط فروجي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بملعب عمر حمادي ببولوغين، عقب توقيعه على عقد يربطه بفريق سوسطارة لمدة سنة واحدة.

وأجاب فروجي على سؤال أحد الصحفيين حول الأجواء التي وجدها هنا في الجزائر، وإنطباعاته عقب حظوره أول حصة تدريبية قائلا:

“كما تعلمون فإنني فرنسي، والجزائر جزء من فرنسا”. وهي العبارة التي حاول المدرب فروجي تداركها في ندوته الصحفية قائلا:

“كرة القدم الجزائرية جزء من الكرة الفرنسية..وقمت بتدريب عدة لاعبين جزائريين سابقا”.