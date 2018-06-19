لجنة تنظيم المونديال تعتذر للسعودية لهذا السبب !!

قامت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس العالم بروسيا 2018 بالإعتذار للإتحاد السعودي لكرة القدم بعد حادثة الطائرة التي أقلت المنتخب السعودي لمدينة روستوف الروسية.

وأكدت اللجنة في رسالتها للإتحاد السعودي إستبعاد الطائرة نهائيا من عملية نقل المنتخب السعودي وكل المنتخبات الأخرى في هذا المونديال.

وأضافت اللجنة أنه تم فتح تحقيق مع كافة الأطراف المعنية لمعرفة أسباب إشتعال ألسنة اللهب في الجناح الأيمن للطائرة.

وختمت اللجنة أن الحادثة لم تستدعي الهبوط الإضطراري للطائرة لأن المُحركين كان يشتغلان.