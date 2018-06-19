أكثر من 700 ألف مترشح سيجتاز "الباك" إبتداءً من يوم غد

يُنتظر أن يجتاز 709 ألف و548 تلميذ امتحان نهاية الطور الثانوي، دورة جوان 2018، وهذا بداية من غد الأربعاء إلى غاية الإثنين المقبل.

وسيكون التلاميذ ملزمين بالحرص على احترام جميع الترتيبات التي أقرتها الوزارة والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات Onec، من بينها تفادي التأخر والوصول إلى مؤسسة الإجراء عند الساعة الثامنة صباحا، إضافة إلى الالتزام بالـ"الممنوع والمسموح"، ومن ذلك عدم حمل الهاتف النقال الذي يعتبر ""غشا" ويعرض صاحبه إلى الإقصاء من 5 سنوات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، كما يعتبر "غشاشا" جميع من يتحرك أو يقوم بالإيماء برأسه أو يتحدث إلى زميله أو تضبط لديه ورقة خارج تلك الموزعة من طرف الأساتذة الحراس، حتى وإن لم يستعملها أو يغش.

للإشارة فقد انخفض عدد المترشحين لاجتياز الباكالوريا بـ7.31% مقارنة بالدورة السابقة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج ابتداء من 22 جويلية المقبل.