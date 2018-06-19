الحكومة تتنازل عن سكنات OPGI وأملاك الدولة للمواطنين

قرّرت الحكومة التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة،ودواوين الترقية والتسيير العقاري،للمواطنين القاطنين بها.شرح المرسوم التنفيذي رقم 18-158 الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء،

طريقة التنازل عن السكنات المنجزة من قبل دواوين التسيير العقاري،والسكنات التابعة لأملاك الدولة.

وتناول المرسوم طريقة الحصول على السكنات في 3 فصول،

يتعلق الفصل الأول بشروط التنازل عن الأملاك العقارية،ذات الاستعمال السكني،وذات الاستعمال التجاري،المهني أوالحرفي.

أما الفصل الثاني فقد تناول كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة،

والاملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من قبل دواوين التسيير العقاري.

فيما جاءت الاحكام الختامية في الفصل الثالث.