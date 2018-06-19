هذه هي مواعيد قطع الإنترنت إبتداءا من الغد

اصدرت مؤسسة " إتصالات الجزائر" بيانا اليوم توضح فيه الجدول الزمني لقطع الإنترنت الذي يرتبط بتأمين امتحانات شهادة الباكالوريا و اوضحت المؤسسة ان قطع الإنترنت سيتم خلال الساعة الأولى من فترة كل إمتحان إبتداء من يوم غدا الأربعاء الى غاية الاثنين 25 جوان

وسيتم قطع الانترنت على النحو التالي:

الأربعاء 20 جوان: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 9:30 صباحًا ومن الساعة 11:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا ومن الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

الخميس 21 جوان: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 9:30 صباحًا ومن الساعة 3 عصرًا حتى 4 عصرًا.

السبت 23 جوان: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 9:30 صباحًا ومن الساعة 3 عصرًا حتى 4 عصرًا.

الأحد 24 جوان: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 9:30 صباحًا ومن الساعة 3 عصرًا حتى 4 عصرًا.

الاثنين 25 جوان: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 9:30 صباحًا ومن الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 مساءً.