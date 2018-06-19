الرئيس بوتفليقة يمنح ولد قدور صلاحيات أوسع في تسيير سوناطراك

منح مرسوم رئاسي صادر في العدد الأخير من الجريدة الر سمية يحمل رقم 18-152 المؤرخ في 4 جوان الجاري، صلاحيات أوسع للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، في تسيير هذه الشركة، من خلال منحه مسؤولية تعيين أعضاء مجلس إدارة مجمع سوناطراك بعدما كان القرار ضمن صلاحيات الوزير المكلف بالطاقة،

وجاء هذا المرسوم ليعدل المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في فيفري 1998 والمتضمن القانون الأساسي لشركة “سوناطراك”، وتنص المادة 11 من المرسوم المعدل، ” يعيَّن الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات، يعين الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات”، وكان قرار التعيين بموجب المرسوم الصادر في 1998، بيد الوزير المكلف بالمحروقات.

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