“أشبال الأمة” ينجحون بنسبة مائة بالمائة في شهادة التعليم المتوسط

نشرت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، النتائج التي حققها “أشبال الأمة” في امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018، وسجلت الوزارة رقما قياسيا في نسبة النجاح وصلت إلى مائة بالمائة، في مدارس أشبال الأمة لكل من بشار والأغواط وباتنة وبجاية.ونجح أشبال الأمة الــ 343 بمعدل عام يقدر بــ ( 15.29 من 20)، أين تحصل ثلاثة أشبال على شهادة التعليم المتوسط بتقدير “امتياز”، و118 شبلا بدرجة “جيد جدا”، و160 شبلا بدرجة “جيد”، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة “قريب من الجيد”.

وأشار البيان إلى أن ” هذه النتائج الممتازة والنوعية إذ تعكس الجهود الجبارة لأشبال الأمة، فهي تؤكد أيضا العناية الفائقة والأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، المحدثة طبقا لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي ما فتئت تحظى بدعمه الثمين،”.

كما تعكس أيضا وفق ذات المصدر ” المستوى الراقي الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة عليهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس” ليوجه الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رسائل “التهاني والتقدير لكل الناجحين وللإطارات الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة”.