شراء سكنات السوسيال بـ”الفاسيليتي” في 10 سنوات

قرّرت الحكومة تمكين شاغلي سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري،وسكنات أملاك الدول من شراء سكناتهم “كاش” أو بالتقسيط.وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية والممضى من قبل رئيس الحكومة أحمد أويحيى،

فقد قررت الحكومة بيع السكنات والتنازل عنها للمواطنين.

وجاء في الفصل الأول شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني،

حيث سيتمكن الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني اقتناء سكنهم بدفع الثمن فورا أوبالتقسيط.

وفي حال اختيار الشراء الفوري للسكنات سيستفيد قاطني السكنات،

من تخفيض قدره 10 بالمائة من القيمة الاجمالية للسكن.

وفي حال اختيار الشراء بالتقسيط،فسيتوجب على المعني دفع المبلغ الكامل في أجل أقصاه 10 سنوات.

وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي نسبته 5بالمائة من ثمن التنازل.

ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة قدرها 1 من المائة في السنة.

وفي حال اختيار دفع المبلغ بالتقسيط خلال 3 سنوات.

سيستفيد المعني من تخفيض قدره 7 من المائة من المبلغ الاجمالي للسكن.

وتخفيض بـ 50 من المائة عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن 3 سنوات،وتقل عن 5 سنوات.

وسيترتب على المعني المتأخر عن تسديد المستحقات لشهر واحد زيادة تقدر بـ1 من المائة عن القيمة الشهرية المسدّدة.

وفي حال عدم دفع الطالب مستحقات 6 أشهر متتالية، سيتم تطبيق العقوبات وإلغاء البيع.

وحسب المرسوم التنفيذي فيُمنع على قاطني السكنات المتنازل عليها بيعها قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.

واستثنى المرسوم السكنات المنجزة لغرض سير مصالح والهيئات الحكومية،

والأملاك العقارية المصنفة في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي.

والأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية،والاملاك العقارية المهددة بالانهيار.