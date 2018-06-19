التهيئة تؤخر توزيع قرابة 7000 وحدة سكنية ببجاية

يقدر عدد الوحدات السكنية العمومية الإيجارية، التي ينتظر السكان توزيعها بفارغ الصبر بمختلف ربوع الولاية بـ 6887 وحدة سكنية، استكملت بها أشغال الإنجاز.

وأشار بيان خلية الإعلام والاتصال للولاية أن من بين الأسباب التي أجلت عملية توزيع هذه السكنات، عدم إنجاز أشغال التهيئة والصيانة الخاصة بها، حيث يقدر عدد السكنات التي لم توزع لهذا الغرض بـ 6501 وحدة سكنية، داعية في السياق ذاته المواطنين والمستفيدين، على حد السواء إلى الصبر والتريث، على اعتبار أن الولاية استفادت مؤخرا من أغلفة مالية مهمة، للتكفل بعملية التهيئة هذه، التي ستشمل في الآن ذاته صيغا سكنية أخرى.

وهي المعطيات التي جعلت الكثير من المواطنين الموجودين على قائمة الانتظار، منذ مدة ليست بالهينة يؤكدون أن التوزيع والاستفادة، لن تكون في القريب العاجل. ومعلوم أن ملف السكن ببجاية، يعد واحدا من الملفات الثقيلة والمستعصية، بالنظر إلى العوامل الكثيرة التي تتجاذبها، بداية من شح البرامج السكنية الممنوحة للولاية على خلاف ما هو مسجل بمناطق أخرى- حسب السكان، بالإضافة إلى مشاكل العقار، والمؤسسات المنجزة وغيرها، ما أنتج نشاطا كبيرا لمافيا العقار، الذين باعوا حتى أملاك الدولة والغابات، إلى مواطنين همهم الوحيد الحصول على سقف يؤويهم.