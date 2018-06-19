البرلمانيون يطالبون بإلغاء أو تعديل مادة تفرض الـtva على مصانع تركيب السيارات

كشف رئيس لجنة المالية،في المجلس الشعبي الوطني، أنّ هناك انقسام كبير حول المادة التي تفرض الـtva على مصانع تركيب السيارات.وقال توفيق طورش،خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، اليوم الثلاثاء، إنّ البرلمان اقترح إلغاء أو تعديل المادة الخاصة بفرض الضرائب، على مصانع تركيب السيارات.

وأوضح طورش، أنّ اللجنة المالية لن تقبل بأي تأثير سلبي على المواطن الجزائري.