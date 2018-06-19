الحكومة طبعت 1400 مليار خلال جانفي المنصرم

طبعت الحكومة الجزائرية 1400 مليار دينار خلال شهر جانفي المنصرم في إطار التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية.وصدر في العدد رقم 32 من الجريدة الرسمية أن الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 2017 تفيد بأنه لا وجود لديون على عاتق الدولة.

كما أن بنك الجزائر طبع خلال شهر ديسمبر 2017 بموجب المادة 45 مكرر 2185 مليار دينار في إطار التمويل غير التقليدي للخزينة،

في حين إرتفع المبلغ خلال الوضعية المالية لشهر جانفي ليصل إلى 3585 مليار دينار أي بزيادة قدرت بأكثر 1400 مليار دينار.