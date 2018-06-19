قطع الانترنيت خلال الساعة الأولى من كل امتحان الباك

أعلن المتعامل العمومي اتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء أن خدمة الانترنيت سيتم قطعها خلال الساعة الاولى من كلّ امتحان.

و ذلك طيلة أيام إجراء امتحانات شهادة البكالوريا التي ستنطلق غدا الاربعاء.

و أوضح ذات المصدر، أنّ هذا الإنقطاع سيخصّ الزبائن المقيمين و متعاملي الإتصالات السلكية و اللاسلكية.

باستثناء المتعاملين الاقتصاديين الذين يتوفرون على روابط مختصّة التي تضمن خدمة أنترنيت.

في نفس السياق، أشار متعامل اتصالات الجزائر أنّه “عملا بتعليمات الحكومة الرامية إلى ضمان السير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2018.

وبعد الطّلب الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية, تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام أن خدمة الانترنيت سيتم قطعها خلال الساعة الاولى من كل امتحان.

و ذلك طيلة أيام إجراء هذه الإمتحانات المقررة ابتداء من يوم غد الاربعاء 20 جوان 2018”.

و عليه يضيف نفس المصدر، فإنّ “هذا الإنقطاع سيخص الزبائن المقيمين و متعاملي الإتصالات السلكية و اللاسلكية. باستثناء المتعاملين الإقتصاديين الذين يتوفرون على روابط مختصة تضمن خدمة أنترنيت”.

و تبعا لجدول الإمتحانات الذي أرسلته وزارة التربية الوطنية، فإنّ ساعات قطع هذه الخدمة ستكون كالتالي:

– الاربعاء 20 جوان من الساعة 08 و 30 د الى ال09 و 30د.

من الساعة11 و 30 د إلى الساعة 12 و 30 د.

من الساعة 15 إلى الساعة 16.

الخميس 21 جوان من الساعة 08 و 30د إلى الساعة 09 و 30 د. و من الساعة الـ 15 إلى الساعة الرابعة.

السبت 23 جوان من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د .

ومن الساعة الـ 15 إلى الساعة 16.

الأحد 24 جوان: من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د ومن الساعة 15 إلى الساعة 16

– الاثنين 25 جوان: من الساعة 08 و 30 د إلى الساعة 09 و 30 د، ومن الساعة 15 إلى الساعة 16 بعد الزوال.