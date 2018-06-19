التلفزيون الألماني يفجر مفاجأة مدوية بخصوص فوز روسيا ضد السعودية

فجر التلفزيون الالمانى مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن عدد من لاعبى منتخب روسيا تناولوا المنشطات قبل انطلاق المباراة الافتتاحية فى بطولة كأس العالم والتى جمعت بين منتخبى روسيا والسعودية ضمن منافسات المجموعة الاولى التى تضم أيضاً منتخبى مصر وأوروغواي والتى انتهت بفوز روسيا بخماسية نظيفة.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن منتخب السعودية قد يحصد نقاط مباراته مع روسيا الثلاث بإعتباره فائزاً بنتيجة 3 – 0، حال صحة إدعاءات التلفزيون الالمانى بتناول لاعبى منتخب روسيا للمنشطات بإشراف المخابرات الروسية.

وأضافت الصحيفة، أن التلفزيون الألمانى «ARD» أذاع تقريراً يؤكد أن المنشطات التى تناولها لاعبى منتخب روسيا لعبت دوراً كبيراً فى تحقيق الفوز على السعودية بخماسية نظيفة، مشيرة إلى أن المخابرات الروسية تتدخل لتغطى هذا التحايل لعدم فرض الضرر على الاتحاد الروسى لكرة القدم، وأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقف مكتوف اليدين ولا يمتلك القدرة على إثبات ذلك.

وأضافت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن التلفزيون الألمانى، أن الحكومة الروسية قد منعت خبير المنشطات الألمانى من دخول روسيا هذا العام، ويصعب بذلك إثبات التعاطى لأن المخابرات ذاتها تدعم ذلك.