إل جي تطلق شاشتها فائقة العرض والوضوح ULTRAWIDE™ 34 بوصة ودقّة 2160 x 5120 الحائزة على عديد الجوائز

إنّ شرف حصولها على جائزة TIPA لأفضل شاشة عرض يدلّ على ريادتها المتواصلة للسوق



المكان، التاريخ، 2018- ستقوم إل جي الكترونيكس قريبا بإطلاق شاشتها ULTRAWIDE™ 34 بوصة التي تمّ اختيارها كأفضل شاشة عرض من قبل الجمعية الصحفيّة للصور الفنيّة، وهي جمعية عالمية رائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي ووسائط التصوير. ورغم ما يتميّز به أداء سوق الشاشات العالمية من ضعف، فإنّ مبيعات طرازات 21:9 قد شهدت نموا متسارعا بنسبة تتجاوز 30 بالمائة في العام الماضي. وبفضل جودة الصورة التي لا تضاهى وفوائد الاستخدام التي تمّ تعزيزها، هيمنت إل جي في العام الماضي بشكل كبير على سوق شاشات العرض21:9، مسجلة بذلك ريادتها للعام الخامس على التوالي في هذا القطاع المتخصص. كما احتلت الشركة عام 2017 مرتبة القيادة على المستوى العالمي في مبيعات شاشاتUHD، وهي سوق تنمو بقوة وذلك بنسبة 54 بالمائة على أساس سنوي.

وتضمن شاشة ULTRAWIDE™34 بوصة(WK95U34) للمهنيّين والمستخدمين من ذوي الخبرة بيئة عمل أكثر إنتاجية. وتسمح دقة x 2160 5120 الفائقة بالحصول على مجموعة متنوعة من الأعمال الرسومية المكثفة مثل الإنشاء المتزامن للنمذجة ثلاثية الأبعاد ذات القدرة الكبيرة، والأعمال الفنية ثنائية الأبعاد، زيادة على دمج وتحرير الصوت والصورة على شاشة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ شاشة WK95U34 توفّر مساحة أكبر بنسبة 33 بالمائة من شاشة UHD 4K16:9 ، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالعمل على المحتويات عالية الدقة أو أجسام ثلاثية الأبعاد بكامل الحجم أثناء استخدام نوافذ مهام أخرى في نفس الوقت.

وبفضل تقنية نانو إي بي إس Nano IPS لدقة التعبير اللوني و تقنية VESA DisplayHDR™ 600، توفّر شاشة إل جي ULTRAWIDE™ سطوعا يصل إلى 600 شمعة(ش /م2) وتباينا مكثفا للانغماس التام في أحدث محتويات HDR. و تحمل تقنية نانو إي بي إس نطاقا واسعا من الألوان ب98 بالمائة من المساحات اللونية DCI-P3 ، و135 بالمائة من رمز اللون RGB، وذلك للحصول على عمل أكثر حرفيّة، بما في ذلك تنقيح الصورة بشكل عالي الدقة. كما يتمّ استخدام جزيئات نانومتريّة الحجم لامتصاص الأطوال الضوئية الموجية الزائدة، الأمر الذي يدعّم عمق الألوان على الشاشة بشكل كبير وذلك للحصول على تجربة مشاهدة أكثر دقة وحيويّة.

وتعتبر شاشة إل جي WK95U34 أول جهاز عرض ULTRAWIDE يحمل منفذ الصاعقة Thunderbolt™ 3، وهو يتيح للمستخدم الحصول على المزيد من الانتاجية والكفاءة. و يمكن شحن Apple MacBooks الأخير عند85 واط بمجرد توصيله بالشاشة عبر كابل Thunderbolt™ 3، بالإضافة إلى إمكانية نقله للبيانات بسرعة فائقة، وهو ما يجعلنا نحصل على محطّة عمل مثالية. وهكذا يمكن للمستخدم أن يركّز على تحرير أشرطة الفيديو أو القيام بعملية مزج الأصوات ذات السعة العالية دون الحاجة إلى توصيلات إضافيّة. وبفضل توقيع Edge-ArcLine ذي التصميم المميّز للأطراف الأربعة عديمة الحدود، توفّر هذه الشاشة تجربة مشاهدة غامرة فريدة من نوعها يمكن أن تتلاءم مع جميع الفضاءات.

و صرّح السيد جانغ إيك هوان، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بشركة إل جي: "نحن متحمسون لطرح شاشة ULTRAWIDE™ 34 بوصة في الأسواق، وذلك للقيمة المبتكرة التي تضيفها للمستخدمين من خلال صورة ذات جودة عالية وتصرّف استثنائي في الألوان وهو ما ترجمه بوضوح حصولها على جائزة TIPA المتميّزة لأفضل شاشة عرض،" وأضاف:" ستواصل شركة إل جي وضع معايير محدّدة للصناعة وتطوير الجودة العالية لأجهزة العرض لفائدة المهنيّين المبدعين والمستخدمين العاديّين على حدّ سواء".





