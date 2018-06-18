ماجر:" كل ما يقال عن إقالتي من الخضر كذب وإفتراء "

أدلى الناخب الوطني رابح ماجر بتصريحات بتث على قناة "الهداف" اليوم الإثنين أكد فيها أنه لا يزال مدربا للخضر، وأن كل ما يشاع في الآونة الأخيرة عن تنحيته من منصبه كذب وإفتراء، بحيث قال:" كل ما يشاع حول مستقبلي مع المنتخب الوطني مجرد كذب، لم ألتق مع زطشي ولم يكلمني أي أحد من المكتب الفدرالي".

وأكد صاحب الكعب الذهبي في نفس التصريحات، أنه سيعمل على لقاء رئيس "الفاف" خير الدين زطشي للنظر في التحديات المستبقلية للخضر، وأكد أن ما يمهمه هو تحضير المنتخب لما هو قادم وليس التفكير في الأمور وما سيتحصل عليه من تعويضات، بحيث قال:" من يتحدث عن الأموال ومطالبتي بتعويضات يكذب على الشعب، لأنني أفكر في ما هو قادم، وسأعمل على مقابلة زطشي للبحث في التحضيرات المقبلة للمنتخب خاصة مواجهة غامبيا في التصفيات المؤهلة "للكان" ".

المصدر: قناة الهداف