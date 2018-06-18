تونس تواصل مسلسل الهزائم العربية في المونديال

فشل المنتخب التونسي في الصمود أمام نظيره الإنجليزي، وخسر 1-2 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، الاثنين، في ثاني لقاءات المجموعة السابعة من المونديال.وقدم منتخب تونس أداء بطوليا، لكنه سقط في النهاية بخطأ ساذج استغله هاري كين مهاجم إنجلترا ليسجل الهدف الثاني.

وتقدمت إنجلترا مبكرا عن طريق هاري كين، الذي استغل كرة ارتدت من يد معز حسن حارس تونس في الدقيقة 12، لكن منتخب "نسور قرطاج" تعادل في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء سجلها فرجاني ساسي.

وسجلت تونس أول هدف عربي في النسخة الحالية من المونديال، لكنها منيت بالخسارة العربية الرابعة بعد منتخبات السعودية ومصر والمغرب.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة السابعة، بعد أن اكتسح بنما بثلاثية نظيفة، في وقت سابق من الاثنين.