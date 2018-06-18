البرلمان المغربي يراسل رئيس الحكومة لتحسين العلاقات مع الجزائر

وجه النائب البرلماني، محمد أبودرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، طالبه من خلاله بضرورة تعزيز العلاقات الإقتصادية بين المغرب و الجزائر، و ذلك عقب ما وصفه "بالموقف البطولي لأشقائنا في الجزائر بخصوص دعمهم للمغرب، من أجل استضافة مونديال 2026..".

ونشر أبودرار عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، نسخة من سؤاله الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة، أرفقه بتدوينة عنونها بـ : " إقتصاد الفرص الضائعة ، أو عندما تخذل السياسة التنمية "، حيث استدل بتجربة واقعية لخص من خلالها ما يجب القيام به على وجه الإستعجال، مؤكدا أن : " أوروبا عاشت ويلات الحروب فيما بينها تسببت في ضياع ملايين الأرواح ، وتدمير كلي للبنى التحتية ، ورغم ذلك نسي الكل الماضي ، بدأوا بالملفات الاقتصادية ، والنتيجة أكبر تجمع اقتصادي في العالم ".

وشدد أبودرار على أن : " المناخ العام جد مناسب للتفكير جديا في ضخ شحنات إيجابية في علاقتنا مع الجارة الجزائر، ولتكن البداية اقتصادية محضة ، بعدها صدقوني ..البقية ستأتي لوحدها".